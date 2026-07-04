ESPN publicó este jueves las declaraciones de Diego Simeone en las que el técnico argentino afirma que el Atlético de Madrid sigue construyendo su proyecto en torno a Julián Álvarez, pese a que Joan Laporta confirmó esta semana que el Barcelona ha presentado una oferta formal por el delantero. La intervención pública de Simeone no es espontánea: llega en el momento en que la saga ha alcanzado su punto de mayor tensión institucional entre los dos clubes.

El problema de fondo es que Simeone está diciendo una cosa y Álvarez dijo otra en mayo. El técnico proyecta continuidad; el jugador proyectó salida. Esa contradicción es el eje real de esta historia, y ninguna declaración en sala de prensa la resuelve.

Lo que Simeone dijo y lo que Álvarez ya dijo

Ante ESPN Argentina, Simeone fue categórico: “Es el jugador en torno al que, como club y como equipo, nos imaginamos construyendo nuestro juego. Eso es lo que hemos hecho desde que llegó y sigue siendo nuestro pensamiento.” También lo situó entre los cinco mejores futbolistas del mundo, sin reservas: “Sin duda alguna.”

Sin embargo, en mayo fue el propio Álvarez quien dijo a ESPN que lo mejor para todas las partes era una salida, y que ya había trasladado esa posición a los dirigentes del club. No fue un comentario ambiguo ni una respuesta forzada: fue una declaración de intenciones en toda regla de un jugador de 26 años en plenitud de carrera.

Ante esa realidad, Simeone optó por redirigir la conversación hacia el Mundial. “Su futuro es el partido contra Cabo Verde”, dijo. “Lo mejor que puede hacer es concentrarse en ese partido y no pensar en todo lo que sale para crear confusión.” Es una respuesta táctica, no una réplica sustantiva a lo que el jugador expresó públicamente.

La posición del Atlético: firmeza pública, dilema privado

Los Rojiblancos han construido un frente sólido hacia el exterior. El consejero delegado Miguel Ángel Gil Marín ha advertido que el club presentará una denuncia ante la FIFA por aproximación indebida del Barcelona, alegando que Los Culés contactaron con el entorno del jugador sin permiso. La amenaza de denuncia formal ante la FIFA ya fue detallada por Football España cuando el conflicto institucional se hizo público a finales de junio.

El argumento legal del Atlético descansa sobre una cláusula de rescisión que fuentes en España cifran en 500 millones de euros, y sobre un contrato vigente hasta 2030. Con esos instrumentos sobre la mesa, la postura de venta no contemplada es defendible en lo formal. El problema es que un jugador que ha verbalizado su deseo de marcharse difícilmente va a rendir al mismo nivel si percibe que el club le bloquea una salida que considera razonable.

Álvarez llegó desde el Manchester City en 2024 en una operación de hasta 95 millones de euros. Fue una apuesta institucional de máximo nivel. Que menos de dos temporadas después el jugador pida salir es, por sí solo, una señal de que algo en la relación no ha funcionado como se esperaba, con independencia de los números que Simeone elogia con razón.

Lo que el Barcelona necesita y lo que puede permitirse

Laporta confirmó la oferta pero no su cuantía. Según ESPN, la propuesta se mantendría sobre la mesa mientras el Atlético busca un sustituto, lo que sugiere que Barcelona no se ha dado por vencido pero tampoco está en condiciones de escalar la puja de forma indefinida. Las negociaciones directas entre ambos clubes, según ESPN, han comenzado ya, aunque el Atlético niega cualquier avance real.

El Barça ha firmado a Anthony Gordon, procedente del Newcastle United, por 70 millones de euros, y necesita cubrir la marcha de Robert Lewandowski, que ha recalado en el Chicago Fire. Club sources told ESPN that Barcelona are confident of making another significant signing given that they now comply with LaLiga’s financial regulations for the first time in years, lo que amplía su margen de maniobra respecto a temporadas anteriores.

Como alternativa, ESPN desveló esta semana que el Barcelona realizó una consulta informal sobre Harry Kane, actualmente en el Bayern de Múnich, pero la aproximación fue descartada de plano con el internacional inglés centrado en el Mundial. Álvarez sigue siendo la prioridad declarada, y el Arsenal y el Paris Saint-Germain también siguen el caso de cerca. El Real Madrid, por su parte, aseguró en mayo haber intentado sin éxito una oferta de 150 millones; esa cifra, si es real, fija un suelo de referencia para cualquier negociación seria.

Qué tiene que pasar para que esto se desbloquee

El escenario más probable a corto plazo pasa por tres movimientos: que el Barcelona eleve su oferta hasta una cifra que el Atlético no pueda rechazar sin exponerse al malestar prolongado del jugador; que el propio Álvarez vuelva a hablar tras el Mundial y reitere su voluntad de salir con mayor contundencia; o que el Atlético ejecute la amenaza ante la FIFA, lo que convertiría la saga en un conflicto regulatorio con plazos propios.

Las fisuras internas en el Atlético ante la presión del Barcelona ya son un factor documentado. Simeone puede repetir cuantas veces quiera que Álvarez es intransferible. Lo que no puede controlar es lo que el jugador dirá cuando concluya el torneo y su atención vuelva a centrarse en su futuro de club. Ese momento, y no esta sala de prensa, será el que marque el rumbo real de la operación.