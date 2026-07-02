Barca Blaugranes informan de que Barcelona cree que existen voces disidentes dentro de la cúpula del Atlético de Madrid dispuestas a negociar la venta de Julián Álvarez (26, argentino), pese a que el club mantiene públicamente que el delantero no está en el mercado. El propio jugador ha expresado abiertamente su deseo de abandonar el Metropolitano, lo que añade una presión sostenida desde dentro a una posición oficial que, hasta ahora, no ha cedido ni un milímetro.

Como ya recogimos en Football Espana al analizar la relación cada vez más tensa entre ambos clubes a propósito de esta operación, el Atlético ha pasado de una resistencia discreta a una campaña de negación pública en toda regla. Lo que añade este nuevo informe es la sugerencia de que esa unanimidad de fachada podría no reflejar el estado real del debate interno.

La distinción entre disidencia interna y disposición real a vender

La distinción que merece la pena trazar aquí es entre la existencia de voces favorables a la venta dentro del Atlético y la existencia de una voluntad institucional de negociar. Barca Blaugranes apunta a que hay figuras relevantes en la dirección colchonera que consideran que un acuerdo podría beneficiar al club, pero el informe no identifica a esas fuentes ni precisa qué peso tienen en la toma de decisiones final. Eso es una diferencia importante.

Lo que sí está documentado públicamente es la postura contraria: el consejero delegado Miguel Ángel Gil Marín ha amenazado con una denuncia ante la FIFA por lo que el Atlético considera un acercamiento irregular de Barcelona al jugador, mientras que el presidente Enrique Cerezo ha descartado de forma reiterada cualquier oferta formal. Como explicamos al detallar la amenaza de denuncia ante el organismo internacional, la retórica del club madrileño ha escalado hasta un punto que hace políticamente muy costosa cualquier retirada, incluso si el cálculo económico interno apuntase en otra dirección.

El informe de Barca Blaugranes menciona además que la relación entre Mateu Alemany, actual director deportivo del Atlético, y Joan Laporta, presidente del Barcelona, tiene flecos pendientes de cuando el primero trabajaba a las órdenes del segundo. Que esa historia personal complique o facilite una negociación discreta es especulación razonable, pero especulación al fin. Lo que el informe confirma con firmeza es que Barcelona no ha desistido y que el Atlético tiene motivos internos para reconsiderar su postura; lo que no confirma es que esa reconsideración vaya a traducirse en una apertura negociadora.

Qué significa esto para el Atlético de Madrid

Para Los Colchoneros, el escenario más incómodo no es una oferta de Barcelona que puedan rechazar, sino la erosión progresiva de su posición de fuerza si el jugador continúa señalando la puerta de salida. Álvarez firmó hasta 2030 y su cláusula de rescisión se sitúa en torno a los 500 millones de euros, lo que hace matemáticamente imposible una salida forzada a cualquier precio que Barcelona pudiera abonar este verano. La pregunta no es si el Atlético puede retenerle en términos contractuales, sino a qué coste lo hace.

Las cifras que circulan en la prensa apuntan a que Barcelona ha explorado propuestas en el entorno de los 100 millones de euros, con informes más optimistas desde el lado catalán que elevan esa horquilla hasta los 120-150 millones más variables. El Atlético, públicamente, ha rechazado incluso sentarse a valorar esas cantidades. Si las voces internas favorables a la venta ganan peso, será porque el club haya concluido que una venta por encima de los 130 millones garantizados es preferible a un año con un jugador descontento y una renovación cada vez más improbable. Esa es una lógica que existe en cualquier club, pero activarla requiere que la directiva visible asuma el coste político de rectificar.

La posibilidad de una operación con jugadores incluidos complica aún más el cálculo. Barca Blaugranes señala que el Atlético ha mostrado interés en Ferran Torres, pero que el extremo valenciano no tiene ningún deseo de sumarse a Los Rojiblancos. Marc Casadó aparece como alternativa con más predisposición personal, aunque el Atlético no está convencido de que su perfil encaje en el esquema de Simeone. Sin un intercambio que satisfaga a ambas partes, la negociación se reduce a una cifra de traspaso puro que el Atlético, de momento, no está dispuesto a discutir.

Qué significa esto para el Barcelona

Para el Barcelona, la utilidad práctica de este informe es limitada pero no despreciable. Saber que hay sectores dentro del Atlético abiertos a negociar es una razón para no retirar la oferta y para asumir que el tiempo puede jugar a su favor, siempre que el jugador mantenga su postura pública. La estrategia barcelonista parece ser la de la presión acumulada: mantener el nombre de Álvarez en el debate público, sostener el interés del jugador y esperar a que el Atlético calcule que prolongar el impasse tiene más costes que resolverlo.

El problema para el Barça es que esa estrategia tiene un horizonte temporal incierto. Como recogimos al cubrir los contactos directos más recientes entre ambos clubes, la brecha entre lo que Barcelona está dispuesto a pagar de forma garantizada y lo que el Atlético considera mínimamente aceptable sigue siendo considerable. Barcelona necesita además cuadrar cualquier operación de este volumen con sus limitaciones salariales y de registro, lo que significa que la estructura del pago -plazos, variables, la inclusión o no de jugadores- no es un detalle secundario sino una parte esencial de si el acuerdo es viable en la práctica.

El paréntesis del Mundial también afecta al club catalán. Con Argentina en fase eliminatoria, ni Álvarez ni su entorno tienen incentivos para forzar una resolución inmediata, y Barcelona ha optado por reducir la presión negociadora durante ese periodo. Ese compás de espera puede interpretarse como serenidad táctica o como falta de capacidad real para presentar una oferta formal en condiciones. El Atlético, con toda probabilidad, lo leerá de la segunda manera.

Qué ocurre ahora con Julián Álvarez

La posición de Álvarez es la más sencilla de describir y la más complicada de sostener. Ha expresado públicamente su deseo de marcharse, su agente Fernando Hidalgo ha matizado en diversas declaraciones que mucho de lo publicado es «fantasía» y que el jugador no va a forzar una salida, pero la señal que el propio futbolista ha lanzado al mercado es suficientemente clara como para que Barcelona la haya tomado como punto de partida de toda su estrategia. Esa ambigüedad entre lo que dice el entorno y lo que transmite el jugador es, en sí misma, un factor de inestabilidad para el Atlético.

Lo que Álvarez puede controlar es limitado mientras el Atlético mantenga su postura y la cláusula de rescisión esté en una cifra inalcanzable. Lo que sí puede hacer es prolongar la incertidumbre, que es exactamente lo que Barcelona necesita para que las voces internas colchoneras sigan ganando terreno. El siguiente desarrollo significativo será si Barcelona formaliza una oferta en el tramo alto de la horquilla publicada, y si el Atlético responde con una contrapropuesta negociable o con una repetición de su negativa a sentarse -o si la amenaza de denuncia ante la FIFA modifica el marco procedimental antes de que ninguna de las dos cosas ocurra.