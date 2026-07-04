Marc Bernal se ha convertido en el último jugador del Barcelona en salir públicamente a respaldar el fichaje de Julián Álvarez, describiendo al delantero argentino del Atlético de Madrid como un ‘game-changer’ en una entrevista con Mundo Deportivo que amplía una campaña interna que ya no puede calificarse de esporádica.

El centrocampista andaluz fue directo en su valoración: “Personalmente, me gusta mucho. Es un jugador diferencial y ha tenido una gran temporada en el Atlético de Madrid.” No obstante, Bernal reconoció los límites de su influencia con igual claridad: “Por supuesto que me gustaría que viniera, pero eso no depende de mí. Esa decisión recae en el club, el presidente, Deco y Flick.”

Una presión pública que ya tiene recorrido

Bernal no es el primero. Varios jugadores de la plantilla han tomado la palabra este verano para elogiar a Álvarez, en lo que ha pasado de ser una anécdota aislada a convertirse en un patrón deliberado o, al menos, en un reflejo del estado de ánimo en el vestuario culé. Que un futbolista joven con escaso peso institucional en la estructura de poder del club se sume al coro dice algo sobre hasta qué punto el nombre del argentino ha calado en Valdebebas.

Joan Laporta confirmó que Barcelona ya ha presentado una oferta formal por Álvarez, y según la cobertura en medios españoles, el club espera mejorarla en los próximos días. Sin embargo, existe una versión alternativa: algunas informaciones apuntan a que el Barça no está preparando un contraoferta inmediata y podría dejar que la situación se extienda hacia el verano si los Colchoneros no rebajan sus exigencias. La versión que prevalezca determinará si este seguirá siendo un culebrón de declaraciones o derivará en una negociación real.

El muro del Atlético y la cláusula de 500 millones

Los números ilustran el problema. Álvarez está atado al Atlético hasta junio de 2030 con una cláusula de rescisión de 500 millones de euros, cifra que convierte cualquier salida en un ejercicio de voluntad colectiva, no de aritmética. La primera propuesta concreta del Barcelona rondó los 100 millones, según la prensa española, y no movió la posición de Los Rojiblancos ni un milímetro. La situación se complica adicionalmente porque, tal y como explica el contexto de la denuncia formal del Atlético ante la FIFA por los métodos de acercamiento blaugrana, el club rojiblanco no solo rechaza negociar, sino que ha decidido elevar el tono ante lo que considera una conducta irregular por parte del Barça.

En ese escenario, los elogios públicos de los jugadores tienen una lectura doble: son una señal hacia el propio Álvarez, pero también una forma de presión mediática que el Atlético difícilmente va a tolerar sin respuesta. Que el delantero argentino tenga preferencia declarada por el Barcelona sobre PSG y Arsenal añade un ingrediente más a una situación que el club colchonero gestiona con la guardia alta.

El próximo movimiento

Según la información disponible sobre el estado actual de las conversaciones entre Barcelona y Atlético, las partes no han alcanzado aún un punto de negociación real. El Barça ha fijado internamente un plazo para decidir si persiste o redirige su inversión hacia otros objetivos atacantes. La próxima señal relevante no vendrá del vestuario, sino de Deco o de la dirección deportiva: una segunda oferta formal o el silencio que precede al cambio de diana.