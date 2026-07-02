Joan Laporta ha confirmado durante su discurso de investidura para su tercer mandato como presidente del FC Barcelona que el club mantiene una oferta formal por Julián Álvarez (26, argentino), actualmente en el Atlético de Madrid, reconociendo que los Colchoneros han recibido la propuesta pero se han negado hasta ahora a responder con una posición negociadora. Infobae recoge las declaraciones del mandatario culé pronunciadas en el Auditorio 1899 del Spotify Camp Nou el 1 de julio de 2026, en las que Laporta ofreció un nivel de detalle inusual sobre el estado de las negociaciones.

Como ya informamos anteriormente en Football Españ, Barcelona y el Atlético mantuvieron conversaciones directas de club a club sobre el traspaso de Álvarez, con una brecha económica que en ese momento se estimaba en entre 10 y 20 millones de euros, y con el Atlético amenazando con presentar una denuncia ante la FIFA por la supuesta presión ejercida sobre el jugador.

Lo que la confirmación pública de Laporta establece – y lo que no

La distinción relevante aquí es la que existe entre una oferta formalmente presentada y una negociación activa entre las dos partes. Lo que Laporta ha confirmado públicamente es que Deco, director deportivo del Barcelona, trasladó una oferta por una cantidad concreta al Atlético de Madrid, que el club rojiblanco acusó recibo de esa propuesta y que la respuesta recibida fue que no tenían intención de vender porque carecían de un delantero alternativo. Eso es un rechazo condicionado, no una negativa absoluta, y Laporta lo ha leído así: “Les dije que si tenían alternativa, la oferta era firme.”

Lo que esa confirmación pública no establece es que exista un proceso de negociación en marcha. El Atlético no ha contraofertado, no ha abierto una mesa de trabajo ni ha fijado una cifra de partida en ningún intercambio formal con el Barcelona. Enrique Cerezo declaró a RNE que el club “no tiene ninguna oferta de nadie” y que, aunque la hubiera, no tienen intención de vender, una posición que contradice frontalmente la versión de Laporta sobre el estado del expediente. Que ambos presidentes ofrezcan relatos incompatibles sobre si existe o no una oferta sobre la mesa no es un detalle menor: define quién tiene más interés en que este saga se desarrolle en público y en qué términos.

Laporta también ha abordado la amenaza del Atlético de acudir a la UEFA y la FIFA por supuesta presión sobre el jugador, descartándola con cierta incredulidad: “Esto de ir a la UEFA y a la FIFA no sé a qué viene.” La amenaza de denuncia ante la FIFA ya había sido documentada en relación con los mensajes públicos de Álvarez expresando su deseo de cambiar de equipo, aunque Laporta ha matizado que el jugador habló de jugar en “un equipo grande”, sin mencionar al Barcelona en ningún momento, y que esa interpretación corresponde a terceros, no al propio Álvarez.

Lo que esto supone para el verano del Barcelona

Que Laporta haya decidido hacer públicos los detalles de la oferta durante su discurso de investidura responde a una lógica de gestión de la narrativa, no a una presión negociadora convencional. El presidente culé ha trasladado a la opinión pública que el Barcelona ha actuado con transparencia institucional, que la oferta existe y que su mantenimiento tiene un horizonte temporal definido aunque no indefinido. “La mantendremos firme el tiempo que consideremos, pero no estaremos a expensas de lo que pueda decidir el Atlético,” dijo Laporta, una formulación que sitúa al club en una posición de firmeza controlada sin comprometerse con una escalada inmediata.

Mundo Deportivo y otros medios han situado la oferta inicial del Barcelona en torno a los 100 millones de euros, con algunas fuentes citadas por AS y El Nacional apuntando a estructuras de 80 millones fijos más 20 en variables, o hasta 130 millones en el total del paquete. El propio Laporta ha reconocido que la posición del delantero centro requiere refuerzo tras la marcha de Lewandowski: “La figura de delantero centro con la marcha de Lewandowski puede ser que haya que reforzarla, pero no necesitamos mucho más.” Esa matización importa: el Barcelona no está en modo de compra desesperada, lo que reduce su urgencia negociadora pero también su capacidad de presión económica sobre el Atlético.

Lo que esto supone para la posición del Atlético de Madrid

El Atlético sale de esta jornada en una posición estructuralmente sólida. Su argumento para no vender – la ausencia de un sustituto – es el mismo que Laporta ha reconocido como válido en sus propias declaraciones, lo que convierte involuntariamente al presidente del Barcelona en aval de la lógica rojiblanca. Mientras Gil Marín y Cerezo no cierren la incorporación de un nueve de garantías, tienen una coartada deportiva que el mercado acepta sin mayor controversia. Que el Real Madrid haya tenido ya su oferta de 150 millones rechazada, con el Atlético recordando que la cláusula de rescisión de Álvarez es de 500 millones, indica que Los Rojiblancos no tienen intención de negociar cerca de la valoración de mercado.

La amenaza de acudir a la FIFA, aunque Laporta la haya descartado con escepticismo, sí cumple una función disuasoria: eleva el coste reputacional de cualquier operación que pueda interpretarse como presión sobre el jugador y obliga al Barcelona a extremar la formalidad de sus canales. Que el Atlético “no haya contestado que no vende” – en palabras del propio Laporta – sugiere que la oferta formal sigue técnicamente sobre la mesa, pero que el silencio es en este caso una forma de rechazo sin el coste político de decir que no a un gran club ante la opinión pública.

Lo que esto supone para Julián Álvarez

La preferencia de Álvarez por el Barcelona sobre el PSG, el Arsenal y otras opciones ya había sido confirmada con anterioridad, y Laporta ha reforzado esa lectura sin matizarla en exceso. El jugador expresó tras un partido con Argentina que “lo mejor para todos es un traspaso para que pueda cumplir mi sueño”, una declaración que Marca interpretó como un aval explícito a la operación con los Blaugrana. Laporta ha sido cuidadoso al no apropiarse de ese mensaje: “Él manifestó el sueño o la idea de cambiar de equipo. Nosotros no hemos forzado esto. Ha sido el jugador.”

La realidad contractual de Álvarez es, sin embargo, la que marca el ritmo de cualquier resolución. Tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta 2030 y una cláusula de rescisión de 500 millones. Que exprese públicamente su deseo de marcharse añade presión moral sobre el club, pero no le otorga ninguna palanca jurídica para forzar una salida. Forbes, citando fuentes argentinas, ha apuntado a un acuerdo verbal de cinco años entre Álvarez y el Barcelona si se alcanza un acuerdo sobre el traspaso, pero la secuencia sigue dependiendo de lo que los dos clubes sean capaces de acordar, no de lo que el jugador prefiera.

El próximo avance significativo vendrá determinado por si el Atlético de Madrid cierra la incorporación de un delantero centro que les permita retirar el argumento de la falta de alternativa, y por si el Barcelona formaliza una segunda oferta en el rango de los 120-135 millones que Mundo Deportivo ha señalado como el marco de trabajo de Laporta para una eventual mejora – o si, por el contrario, el plazo que el propio Laporta ha fijado como límite de vigencia de la oferta actual expira sin que ninguna de las dos condiciones se cumpla.