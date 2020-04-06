Former Barcelona goalkeeper Rustu Recber discharged from hospital after coronavirus scare

Former Barcelona goalkeeper Rustu Recber has been discharged from hospital after suffering from the coronavirus infection.
Now aged 46, the retired former footballer had been in hospital for several days having allegedly been infected by his wife, as reported Miliiiyet via La Vanguardia.
“After a hard process of eleven days, my husband has been discharged,” Isil Recber said on her Instagram account.
“Even though my husband is an athlete, he doesn’t smoke and he takes care of himself, it has affected him in this way. For smokers it is much more critical.”
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Ne güzel bir gün Allahım sana şükürler olsun..11 günlük zorlu süreçten sonra eşim taburcu oldu🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Sen duaları kabul edensin, sen bizleri gören,bilen koruyansın.. Çok sevinmem gerekse de herşeyi yarım yaşıyorum aslında.. Çünkü o kadar çok şifa bekleyen hasta var ki şu an hastanelerde.. Dostlar, onların babaları, anneleri ,sevdikleri , yakınları hepsine sen bu güzel günü yaşat Allahım..Evlerine, sevdiklerine kavuştur.. Yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi verenlere dualarım devam edecek.. Tesekkürlerime gelince ; bu zorlu süreçte yanımızda olan başta devlet büyüklerim,TFFyöneticilerim,başkanım Ali Şen,başkanım Ali Koç, sevgili büyüğüm Mehmet Ali Aydınlar, olmazsa olmaz çok değerli abilerim Rıdvan Dilmen, Oğuz Çetin, Mustafa Semiz, canım Özlem Cankurtaran, kardeşim Dilek Avşar her an her saniye yanımızda olduğunuzu bilmek çok önemliydi eksik olmayın, sağolun varolun.. Kıymetli dostlarımız, canım ailem,yakınlarımız,sevenlerimiz,sizler Allah herkesten razı olsun iyi ki varsınız hayatta herşey güzel gönlünüzün istediği gibi olsun. Kavacık Medistate hastenesinde başlayıp Maslak Acıbadem’de devam eden tedavimiz boyunca gece gündüz ellerinden geleni yapan bizi iyileştiren doktor, hemşire ve diğer sağlık personeline ne yazsam az.. Allahım sizleri korusun.. Tesekkürler Mücahit hoca, tesekkürler Serap hoca, tesekkürler Gülcihan hoca.. Tedavi şekline gelince; TC Saglık Bakanlığınca uygulanan bir tedavi protokolu var.Bu tüm hastanelerde kişinin hastalık seviyesine göre aynı.Farklı ilaç veya tedavi şekli yok .Vücudun gücü devreye giriyor orada.Virüs mü güçlü sizin vücudunuz mu ? Savaş başlıyor.Bu sebeple zararlı alışkanlıklarınızı bırakın bir an önce şu yaşananlar vesile olsun.Sağlığınızın ve hayatımızın kıymetini bilin.. SEVGİYLE KALIN ,SAĞOLUN…
Turkey’s most capped player won 120 caps and was one of the players of the tournament when the nation reached the 2002 World Cup semi-finals.
Rustu retired in 2012 after a five-year stint with Besiktas having made seven appearances for the Catalan giants in the 2003-04 campaign.
He is said to have almost joined Arsenal in 2003 from Fenerbahce but had a late change of heart and moved to the Camp Nou, where he was the deputy to long-term goalkeeper Victor Valdes.
He was admitted to hospital for care where he was put under isolation over the weekend and is now under constant care having tested positive for the global pandemic.